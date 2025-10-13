Мир
14:21, 13 октября 2025Мир

Количество пострадавших от столкновения поездов в Словакии увеличилось

Шутай-Эшток: Около 100 человек пострадали из-за столкновения поездов в Словакии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Около 100 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Словакии. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток, передает Denník N.

По словам главы МВД Словакии, из всех пассажиров только двое находятся в критическом состоянии. Остальные получили различные травмы.

Оба машиниста остались в живых, один из них перед столкновением успел выпрыгнуть из поезда.

Ранее недалеко от деревни Яблонов-над-Турной района Рожнява в Словакии столкнулись два пассажирских поезда. На место происшествия сразу же прибыла полиция. Изначально сообщалось о 20 пострадавших.

