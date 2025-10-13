Мир
12:35, 13 октября 2025Мир

В Словакии столкнулись два пассажирских поезда

TASR: В Словакии столкнулись два пассажирских поезда
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Matthew Nichol / Shutterstock / Fotodom

Недалеко от деревни Яблонов-над-Турной района Рожнява в Словакии столкнулись два пассажирских поезда. Об этом сообщил сообщил представитель регионального управления пожарно-спасательной службы в Кошице Йозеф Балинт, передает TASR.

«Все подразделения Интегрированной спасательной системы выехали на место происшествия. Пассажиры постепенно покидают поезда, степень травм пока неизвестна. Полиция обеспечивает безопасность места происшествия, координирует работу спасательных подразделений и контролирует перемещение людей в этом районе», — говорится в заявлении регионального управления полиции в Кошице.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали более 20 человек.

Издание Ta3 сообщает, что столкновение произошло перед туннелем. Движение транспорта приостановлено.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане.

