Путешествия
12:27, 7 октября 2025

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в российском регионе

СК РФ: Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Татарстане
Алина Черненко

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане. Об этом сообщается в Telegram-канале межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 7 октября, вблизи станции Свияжск. Автомобиль КамАЗ и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения, человеческих жертв нет. Следователи выехали на место происшествия и начали проводить проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По данным Telegram-канала Приволжской транспортной прокуратуры, поезд № 134 «Поволжье» следовал по маршруту КазаньСанкт-Петербург. После происшествия локомотив заменили, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту. Водителю автомобиля оказали медицинскую помощь.

В конце сентября еще один пассажирский поезд совершил столкновение с легковым автомобилем в Карабудахкентском районе Дагестана. По предварительной информации, находившийся в машине человек не выжил.

