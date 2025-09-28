Пассажирский поезд столкнулся с авто в российском регионе

Пассажирский поезд столкнулся с авто в Дагестане, погиб человек

Пассажирский поезд совершил столкновение с легковым автомобилем в Карабудахкентском районе Дагестана. Такие данные сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, передает ТАСС.

«Проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — указано в сообщении.

Уточняется, что ДТП случилось на железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги. В правоохранительных органах агентству рассказали, что, по предварительной информации, находившийся в автомобиле человек не выжил.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин назвал причину столкновения грузовика и поезда в российском регионе. По его словам, водитель большегруза проехал на красный сигнал светофора.