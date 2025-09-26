Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:54, 26 сентября 2025Россия

Названа причина столкновения поезда и грузовика в российском регионе

Губернатор Анохин: Водитель столкнувшегося с поездом грузовика ехал на красный
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Водитель грузовика, который столкнулся с поездом в Смоленской области, проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Водитель большегруза, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Рудни, на 439-м километре автодороги Р-120 Брянск — Смоленск решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — написал он.

В результате произошло столкновение транспортного средства и поезда. Водителя спасти не удалось. По словам Анохина, другие версии произошедшего не рассматриваются.

О происшествии в российском регионе стало известно утром в пятницу, 26 сентября. Авария случилась на переезде в районе станции Рыжиково. На кадрах, снятых на месте произошедшего, видно, что пожарные тушат возгорание, которое возникло в сошедших с рельсов вагонах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ООН поддержала идею Путина

    Российские бойцы два месяца прятались под танком от непрерывных атак ВСУ. Что они рассказали?

    Артемий Лебедев призвал государство поставить вопрос ребром в одной сфере

    Пассажир самолета ударил комика в живот из-за его лишнего веса и посоветовал ему похудеть

    В Киеве ответили на слова о «потерявшем рассудок» Зеленском

    Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Москвичей предупредили о перекрытии Садового кольца

    «Динамо» победило «Крылья Советов» в матче РПЛ

    Соседи Пугачевой заявили о визитах Орбакайте в ее замок в деревне Грязь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости