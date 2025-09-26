Названа причина столкновения поезда и грузовика в российском регионе

Губернатор Анохин: Водитель столкнувшегося с поездом грузовика ехал на красный

Водитель грузовика, который столкнулся с поездом в Смоленской области, проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Водитель большегруза, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Рудни, на 439-м километре автодороги Р-120 Брянск — Смоленск решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом», — написал он.

В результате произошло столкновение транспортного средства и поезда. Водителя спасти не удалось. По словам Анохина, другие версии произошедшего не рассматриваются.

О происшествии в российском регионе стало известно утром в пятницу, 26 сентября. Авария случилась на переезде в районе станции Рыжиково. На кадрах, снятых на месте произошедшего, видно, что пожарные тушат возгорание, которое возникло в сошедших с рельсов вагонах.