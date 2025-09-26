Появились кадры с места столкновения поезда с большегрузом в российском регионе

Появились кадры с места столкновения поезда с большегрузом в Смоленской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На предоставленном видео пожарные тушат возгорание, которое возникло на сошедших с рельсов вагонах.

По данным Telegram-канала, водителя большегруза спасти не удалось. Помимо того, известно о двух спасателях, пострадавших во время ликвидации пожара.

О происшествии в российском регионе стало известно утром в пятницу, 26 сентября. Авария случилась на переезде в районе станции Рыжиково. Как сообщало издание Baza, водитель фуры выехал на переезд прямо перед следующим грузовым составом, столкновения избежать не удалось.