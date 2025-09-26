Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 26 сентября 2025Россия

Появились кадры с места столкновения поезда с большегрузом в российском регионе

Появилось видео с места столкновения поезда с большегрузом в Смоленской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появились кадры с места столкновения поезда с большегрузом в Смоленской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На предоставленном видео пожарные тушат возгорание, которое возникло на сошедших с рельсов вагонах.

По данным Telegram-канала, водителя большегруза спасти не удалось. Помимо того, известно о двух спасателях, пострадавших во время ликвидации пожара.

О происшествии в российском регионе стало известно утром в пятницу, 26 сентября. Авария случилась на переезде в районе станции Рыжиково. Как сообщало издание Baza, водитель фуры выехал на переезд прямо перед следующим грузовым составом, столкновения избежать не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Бывший замглавы администрации российского города оказался в руках правоохранителей

    Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

    Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

    Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

    «Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

    Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

    Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

    Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

    Москва станет тропиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости