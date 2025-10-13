Бывший СССР
Командир полка ВСУ пропал после застолья и пропустил контратаку

Командир 225-го полка ВСУ после застолья проспал контратаку в районе Кондратовки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалились в попытке контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении, поскольку 225-й полк, который должен был их поддержать, не явился на боевые позиции. Дело в том, что командир украинского полка проспал бой после застолья, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

В результате попытка контратаки закончилась тем, что штурмовая группа ВСУ была полностью разбита.

«В штурмовых действиях не принимали участия подразделения 225-го отдельного штурмового полка. Военнослужащие занимались поиском своего командира Олега Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ», — уточнил собеседник агентства.

