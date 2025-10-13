Мать «королевы марафонов» со слезами раскрыла проблему дочери

Мать Блиновской Останина требует освободить дочь, потому что той нечем платить

Мать «королевы марафонов» Елены Блиновской Нина Останина со слезами раскрыла проблему дочери. Об этом сообщает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

Останина заявила, что ее дочь пора отпускать. Она отметила, что налоговая столько той предписала. «Это несправедливо, ей нечем платить. Я каждый день плачу. Самое большое желание у детей, чтобы папа с СВО вернулся и мама вернулась», — сказала женщина.

Ранее адвокат «королевы марафонов» отметила, что блогер уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении (УДО).