14:17, 13 октября 2025Силовые структуры

Мать «королевы марафонов» со слезами раскрыла проблему дочери

Мать Блиновской Останина требует освободить дочь, потому что той нечем платить
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мать «королевы марафонов» Елены Блиновской Нина Останина со слезами раскрыла проблему дочери. Об этом сообщает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

Останина заявила, что ее дочь пора отпускать. Она отметила, что налоговая столько той предписала. «Это несправедливо, ей нечем платить. Я каждый день плачу. Самое большое желание у детей, чтобы папа с СВО вернулся и мама вернулась», — сказала женщина.

Ранее адвокат «королевы марафонов» отметила, что блогер уже имеет право просить об условно-досрочном освобождении (УДО).

