Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 13 октября 2025Силовые структуры

Адвокат «королевы марафонов» рассказала о ее праве на одну просьбу

Адвокат Блиновской: У нее есть право просить об УДО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

У осужденной за неуплату налогов и отмывание денег «королевы марафонов» Елены Блиновской уже есть право просить об условно-досрочном освобождении. Об этом заявила адвокат блогера Наталия Сальникова, передают «Известия» в своем Telegram-канале.

Адвокат заявила, что право Блиновской на УДО связано не с изменением наказания суда, а с отбытием конкретного срока. По ее словам, в случае блогера конкретный срок отбыт, поэтому такое право у нее есть.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд изменил приговор блогеру Елене Блиновской и смягчил наказание с 5 до 4,5 года колонии.

13 октября стало известно, что «королева марафонов» обратилась в суд с апелляционной жалобой на свой приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Порог необратимых изменений пройден». Ученые предупредили о начале масштабной климатической катастрофы

    Трамп рассказал о «непростых» отношениях с Нетаньяху

    Банку России предложили узнать отношение граждан к смене дизайна купюр

    Россиянка с гранатой ограбила две микрофинансовые организации

    Последствия массового ДТП с пострадавшими в центре Москвы сняли на видео

    В российском регионе отец изрезал сына-школьника

    Опрос показал шансы Залужного стать президентом Украины

    Минэк назвал вероятные сроки нормализации денежно-кредитной политики ЦБ

    Захарова обвинила Латвию в нацизме из-за одного ее решения

    Мать бойца СВО заявила о расправе над привезенной с фронта кошкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости