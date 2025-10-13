Адвокат «королевы марафонов» рассказала о ее праве на одну просьбу

У осужденной за неуплату налогов и отмывание денег «королевы марафонов» Елены Блиновской уже есть право просить об условно-досрочном освобождении. Об этом заявила адвокат блогера Наталия Сальникова, передают «Известия» в своем Telegram-канале.

Адвокат заявила, что право Блиновской на УДО связано не с изменением наказания суда, а с отбытием конкретного срока. По ее словам, в случае блогера конкретный срок отбыт, поэтому такое право у нее есть.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд изменил приговор блогеру Елене Блиновской и смягчил наказание с 5 до 4,5 года колонии.

13 октября стало известно, что «королева марафонов» обратилась в суд с апелляционной жалобой на свой приговор.

