Мать жертвы поножовщины с участием подростка рассказала о ней

Не выжившая после поножовщины с подростком в Приангарье девушка была продавцом

Одна из девушек, не выжившая после поножовщины, которую устроил подросток в Иркутской области, работала в магазине продавцом и планировала с супругом родить ребенка. Об этом рассказала мать девушки, пишет RT.

По ее словам, 23-летняя девушка собиралась в магазин с мужем — в момент, когда началась поножовщина, иркутянку супруг ждал в машине.

«Она уже почти оделась, но в тапочках выбежала, услышав крики [школьницы]. Пыталась выхватить нож, но подросток ударил ее несколько раз в бок, в спину, в голову. Во время схватки он и руки ей изрезал», — рассказала женщина.

Она добавила, что девушка после полученных ранений вышла из подъезда и села на лавочку — там ее заметил ее супруг. Мужчина погрузил пострадавшую в машину и отвез ее в больницу. Врачи не смогли спасти девушку, так как у нее была большая кровопотеря и оказалось сильно повреждено легкое.

«Она никогда в стороне не оставалась, всегда была за справедливость. Работала продавцом, покупатели ее любили», — добавила женщина.

О поножовщине с участием подростка в городе Шелехов в Приангарье стало известно в понедельник, 13 октября. Сообщалось, что днем ранее, 12 октября, подросток поссорился со сверстницей в подъезде многоквартирного дома и ранил ее ножом. На шум выбежала соседка, которая попыталась заступиться за девочку, но не смогла. Обе девушки не выжили. Сам подросток, устроивший поножовщину, объяснил свой поступок ревностью и тем, что жертва начала кричать.