15:42, 13 октября 2025Экономика

Министр оценил рост производительности в российском ОПК

Алиханов: Производительность труда в российском ОПК выросла за три года на 40 %
Дмитрий Воронин

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Производительность труда в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) за последние три года выросла на 40 процентов. Такую оценку со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова приводит ТАСС.

По словам министра, в указанный период для значительного роста производства в ОПК было вложено немало средств, в том числе в поставку нового оборудования, вместе с тем был обеспечен высокий спрос на продукцию отечественного станкостроения. Он пообещал продолжить эту работу с учетом объемов финансирования.

«Нам предстоит в условиях кадрового дефицита решить задачу увеличения производительности на 25 процентов», — сказал о ситуации в экономике Алиханов. В связи с госпрограммой ОПК глава ведомства, в частности, обратил внимание на важность перехода к использованию отечественного программного обеспечения, а также решений, связанных с максимальной роботизацией и автоматизацией производств.

Ранее со ссылкой на данные Росстата сообщалось, что наибольший вклад в рост промышленности, составивший в России в 2024 году 4,6 процента, обеспечили отрасли, связанные с ОПК.

