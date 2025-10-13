На Украине назвали необходимое для поднятия экономики количество мигрантов

Экс-министр экономики Украины Милованов: Стране потребуются миллионы мигрантов

Украине после войны нужны будут 10 миллионов мигрантов, чтобы поднять экономику. Об этом заявил бывший министр экономики страны Тимофей Милованов, передает «Страна.ua».

«Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии. Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию. Это критично», — ответил Милованов.

Ранее глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что население Украины через 10 лет может сократиться до 15 миллионов, или даже 10 миллионов человек. По его словам, если страна будет двигаться по оптимистическому сценарию, то ее население может составить 35-40 миллионов человек.

До этого в Ивано-Франковске на западе Украины захотели запретить аборты на фоне демографического кризиса. В заявлении горсовета говорится, что на Украину пришла «реальная демографическая катастрофа». Также отмечалось, что в стране суммарный коэффициент рождаемости достиг 0,7 условного ребенка на семью при установленной норме 2,13.