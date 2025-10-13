Бывший СССР
Украине предсказали демографическую катастрофу

Аналитик Милованов: Население Украины может сократиться до 10 миллионов человек
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Население Украины через 10 лет может сократиться до 15 миллионов, или даже 10 миллионов человек. Об этом заявил глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает «Украинская правда».

Такое развитие событий он назвал пессимистичным сценарием. По его словам, если страна будет двигаться по оптимистическому сценарию, то ее население может составить 35-40 миллионов человек.

«Это будет немного как в Израиле. Если будет восстановление, позитивный вайб, и мы справимся с внешним вызовом, станем частью Европейского союза, здесь будет гораздо больше смысла жизни. Потому что каждый на Украине может стать тем, кем захочет», — сказал он.

Украина уже завозит мигрантов из Индии и Бангладеш из-за разрешения на выезд мужчинам до 22 лет. Отмечается, что мигранты из стран Южной Азии чаще всего становятся разнорабочими, специалистами в сфере логистики, водителями и сварщиками.

