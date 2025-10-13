Украине предсказали демографическую катастрофу

Аналитик Милованов: Население Украины может сократиться до 10 миллионов человек

Население Украины через 10 лет может сократиться до 15 миллионов, или даже 10 миллионов человек. Об этом заявил глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает «Украинская правда».

Такое развитие событий он назвал пессимистичным сценарием. По его словам, если страна будет двигаться по оптимистическому сценарию, то ее население может составить 35-40 миллионов человек.

«Это будет немного как в Израиле. Если будет восстановление, позитивный вайб, и мы справимся с внешним вызовом, станем частью Европейского союза, здесь будет гораздо больше смысла жизни. Потому что каждый на Украине может стать тем, кем захочет», — сказал он.

Украина уже завозит мигрантов из Индии и Бангладеш из-за разрешения на выезд мужчинам до 22 лет. Отмечается, что мигранты из стран Южной Азии чаще всего становятся разнорабочими, специалистами в сфере логистики, водителями и сварщиками.