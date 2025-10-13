Начальника отделения морской инженерной службы МО отправили в СИЗО по делу о взятке

В Санкт-Петербурге начальника отделения морской инженерной службы Минобороны Михаила Асанова обвинили в получении взятки и отправили в СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 78.
По версии следствия, Асанов потребовал у управляющего партнера компании два миллиона рублей за заключение пятилетнего договора аренды объекта Минобороны. За взятку он обещал дать беспрепятственный доступ сотрудников на объект. Партнер согласился, но рассказал обо всем ФСБ и дальнейшее общение проходило уже под контролем силовиков.
Асанова задержали после того, как партнер положил оговоренную сумму денег в багажник его автомобиля.
