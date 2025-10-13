Главреду российского издания продлили арест

Суд в Москве продлил домашний арест главреду Baza Глебу Трифонову

Главному редактору издания Baza Глебу Трифонову продлили срок домашнего ареста по уголовному делу о даче взятки. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, сообщает РИА Новости.

«Удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения Трифонову Г. А. на два месяца», — заявили агентству в суде.

Главреда СМИ арестовали 23 июля (до 20 сентября). В сентябре Замоскворецкий суд отпустил его из СИЗО под домашний арест до 20 октября. Россиянину запретили пользоваться интернетом, почтой и средствами связи (за исключением вызова экстренных служб), видеться с кем-то кроме близких родственников, следователей и адвокатов.

Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. По версии следствия, журналисты на протяжении двух лет получали от ряда сотрудников полиции служебную информацию.

Ранее стало известно, что основатель холдинга News Media Арам Габрелянов купил 100-процентную долю издания Baza.