Наследникам Паши Техника придется выплатить его долг

Юрист Шабанова: Наследникам рэпера Паши Техника придется выплатить его долг

Долг рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Техник, размером в 20 тысяч рублей придется выплатить его наследникам. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявила юрист Виктория Шабанова.

По словам юриста, с принятием имущества наследникам артиста перейдут и долги. «Если они этого не сделают, то организация, которая взыскивала долг с Паши, обратится в суд и взыщет долг с наследников, но только, помимо самого долга, им еще придется оплатить и судебные издержки», — сказала она, добавив, что в такой ситуации лучше «погасить долги добровольно».

Ранее сообщалось, что могилу Паши Техника забросали мусором и сделали там подклад.