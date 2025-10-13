Воюющий в ВС России нигериец Ойеволе передал привет бойцам ЧВК «Вагнер»

Воюющий в составе Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) нигериец Ойеволе Джюд Пелуми передал привет бойцам российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Видео опубликовал Telegram-канал «Степной ветер».

«"Бахмутская мясорубка" (бои за Артемовск (украинское название — Бахмут) в 2023 году — прим. «Ленты.ру») останется в памяти всех ныне живущих. Вечная память павшим героям!» — подчеркнул боец ВС России.

Как пишут авторы канала, ранее воевавший в составе ЧВК «Вагнер» Ойеволе продолжает выполнять задачи в составе ВС России в зоне СВО. «Мы защитим нашу землю от врага!» — добавил военнослужащий.

В 2009 году Ойеволе Джюд Пелуми переехал из Нигерии в Новосибирск и остался на постоянное проживание в России. До вступления в «Вагнер» нигериец успел получить образование авиационного инженера, основать группу африканских барабанщиков и встретить любовь.

Ранее переводчица ЧВК «Вагнер» из Центральноафриканской республики (ЦАР) Мириам рассказала о гордости «быть русскими». Мириам добавила, что военные из России дали ей возможность работать и помогать стране, что она считает своим долгом.