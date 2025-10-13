Освобожденного в рамках обмена политика объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск оппозиционера Владимира Кара-Мурзу

МВД России объявило в розыск политика и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (включен Минюстом России в реестр иноагентов), освобожденного в рамках международного обмена в прошлом году. Это следует из базы розыска ведомства.

«Кара-Мурза Владимир Владимирович, 07.09.1981 года рождения», — значится в базе. По какому именно уголовному делу его разыскивают, не уточняется.

14 мая 2024 года суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях Российской армии. Свою вину он не признал.

В августе политик был освобожден в рамках крупного обмена заключенными в аэропорту Анкары (Турция), в котором участвовали 26 человек и 7 стран мира.