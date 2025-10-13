Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:47, 13 октября 2025Силовые структуры

Освобожденного в рамках обмена политика объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск оппозиционера Владимира Кара-Мурзу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости

МВД России объявило в розыск политика и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (включен Минюстом России в реестр иноагентов), освобожденного в рамках международного обмена в прошлом году. Это следует из базы розыска ведомства.

«Кара-Мурза Владимир Владимирович, 07.09.1981 года рождения», — значится в базе. По какому именно уголовному делу его разыскивают, не уточняется.

14 мая 2024 года суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о действиях Российской армии. Свою вину он не признал.

В августе политик был освобожден в рамках крупного обмена заключенными в аэропорту Анкары (Турция), в котором участвовали 26 человек и 7 стран мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости