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20:32, 1 августа 2024Силовые структуры

ФСБ показала кадры обмена заключенными со странами НАТО

ФСБ опубликовала видео обмена заключенными со странами НАТО

ФСБ показала видео обмена заключенными между Россией и странами НАТО в турецкой Анкаре. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как помилованных президентом РФ граждан везут к самолету, а затем сажают на борт.

Крупный обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек и семь стран мира, состоялся 1 августа в аэропорту Анкары (Турция). В число обмененных попали журналист Эван Гершкович, разведчик Вадим Красиков, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (включены Минюстом России в реестр иноагентов).

В компетентном ведомстве заявили, что Россия «полностью удовлетворена» состоявшимся обменом.

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      Олеся Мицкевич
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