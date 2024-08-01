ФСБ показала кадры обмена заключенными со странами НАТО

ФСБ опубликовала видео обмена заключенными со странами НАТО

ФСБ показала видео обмена заключенными между Россией и странами НАТО в турецкой Анкаре. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как помилованных президентом РФ граждан везут к самолету, а затем сажают на борт.

Крупный обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек и семь стран мира, состоялся 1 августа в аэропорту Анкары (Турция). В число обмененных попали журналист Эван Гершкович, разведчик Вадим Красиков, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (включены Минюстом России в реестр иноагентов).

В компетентном ведомстве заявили, что Россия «полностью удовлетворена» состоявшимся обменом.