В России заявили об удовлетворенности обменом заключенными со странами НАТО

РИА Новости: Россия удовлетворена обменом заключенными со странами НАТО

Россия удовлетворена состоявшимся обменом заключенными со странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуживающий доверия источник в компетентном ведомстве.

«Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во время обмена все стороны полностью выдержали озвученные ранее договоренности.

Ранее стало известно, что в Турции прошел один из самых крупных за последние годы обменов заключенными, в котором участвовали 26 человек и семь стран: Россия, США, Германия, Польша, Словения, Норвегия и Белоруссия.

Среди обменянных были журналист Эван Гершкович, разведчик Вадим Красиков, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (включены Минюстом России в реестр иноагентов).