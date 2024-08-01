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20:01, 1 августа 2024Россия

В России заявили об удовлетворенности обменом заключенными со странами НАТО

РИА Новости: Россия удовлетворена обменом заключенными со странами НАТО

Фото: Tunahan Turhan / Reuters

Россия удовлетворена состоявшимся обменом заключенными со странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуживающий доверия источник в компетентном ведомстве.

«Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во время обмена все стороны полностью выдержали озвученные ранее договоренности.

Ранее стало известно, что в Турции прошел один из самых крупных за последние годы обменов заключенными, в котором участвовали 26 человек и семь стран: Россия, США, Германия, Польша, Словения, Норвегия и Белоруссия.

Среди обменянных были журналист Эван Гершкович, разведчик Вадим Красиков, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (включены Минюстом России в реестр иноагентов).

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      Никита Абрамов
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