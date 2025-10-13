Силовые структуры
18:23, 13 октября 2025

Похищенный на вокзале за оскорбления мусульман блогер выслушал приговор

В Москве суд приговорил блогера Щепихина к пяти годам колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил блогера Арега Щепихина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пяти годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статьям 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"») и 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично, в том числе с использованием сети "Интернет", а также с применением насилия и угрозой его применения») УК РФ.

Как установил суд, Щепихин 2 июня на странице в соцсети разместил запись своего интервью, в котором оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман и чувства верующих. Также он высказывал дискриминационное требование к лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию России.

3 июня на Пресненской набережной Москвы он записал и разместил в социальной сети интервью с призывами к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.

Ранее прокурор запросил срок для похищенного российского блогера. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Щепихину также запретили заниматься администрированием сайтов сроком на 2,5 года.

