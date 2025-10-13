Силовые структуры
16:56, 13 октября 2025Силовые структуры

Прокурор запросил срок для похищенного российского блогера

В Москве гособвинение запросило шесть лет колонии блогеру Щепихину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве гособвинение запросило шесть лет колонии блогеру Арегу Щепихину (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Осторожно, новости».

По данным источника, прокурор также запросила для Щепихина 200 часов обязательных работ и запрет на четыре года на администрирование сайтов.

Щепихин стал широко известен после скандальной истории с оскорбительными видео, записанными в адрес мусульман, и последующего похищения на Ярославском вокзале в Москве.

Вечером 3 июня неизвестные на вокзале схватили блогера и затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии «АМР» и увезли в неизвестном направлении. Позже блогера освободили, причастных к его похищению задержали. По решению Замоскворецкого суда Москвы вскоре после освобождения Щепихин был арестован по уголовному делу о призывах к экстремизму и возбуждении ненависти или вражды.

Ранее сообщалось, что российскому блогеру продлили арест на полгода за оскорбления мусульман.

