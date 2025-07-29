Российскому блогеру продлили арест на полгода за оскорбления мусульман

В Москве суд продлил на полгода арест блогеру Щепихину за оскорбления мусульман

В Москве Пресненский суд продлил на полгода арест блогеру Арегу Щепихину (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о возбуждение ненависти. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, экспертиза установила у него смешанное расстройство личности.

Блогер Арег Щепихин стал широко известен после скандальной истории с оскорбительными видео, записанными в адрес мусульман и последующего похищения на Ярославском вокзале.

Вечером 3 июня неизвестные на вокзале в Москве схватили Щепихина и затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Позже блогера освободили, причастных к его похищению задержали. По решению Замоскворецкого суда столицы, вскоре после освобождения Щепихин был арестован по уголовному дело о призывах к экстремизму и возбуждении ненависти или вражды.

Ранее сообщалось, что похищенный на вокзале за оскорбления мусульман блогер Щепихин предстанет перед судом.