Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:07, 29 июля 2025Силовые структуры

Российскому блогеру продлили арест на полгода за оскорбления мусульман

В Москве суд продлил на полгода арест блогеру Щепихину за оскорбления мусульман
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве Пресненский суд продлил на полгода арест блогеру Арегу Щепихину (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о возбуждение ненависти. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, экспертиза установила у него смешанное расстройство личности.

Блогер Арег Щепихин стал широко известен после скандальной истории с оскорбительными видео, записанными в адрес мусульман и последующего похищения на Ярославском вокзале.

Вечером 3 июня неизвестные на вокзале в Москве схватили Щепихина и затолкали его в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Позже блогера освободили, причастных к его похищению задержали. По решению Замоскворецкого суда столицы, вскоре после освобождения Щепихин был арестован по уголовному дело о призывах к экстремизму и возбуждении ненависти или вражды.

Ранее сообщалось, что похищенный на вокзале за оскорбления мусульман блогер Щепихин предстанет перед судом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Как вообще пришла мысль атаковать аптеки?» Россию накрыла мощная волна хакерских атак. Кто уже пострадал от киберпреступников?

    Франция захотела вывести свое шампанское из-под пошлин Трампа

    Врач назвал семь необходимых каждой женщине обследований

    «Аэрофлот» наладил работу всех подразделений после хакерских атак

    В России оценили шансы на окончание СВО со сменой президента Украины

    Звезда 90-х обвинила Лазарева в разрушении психики детей эротикой

    В Подмосковье подросток попытался забраться на крышу электрички и не выжил

    На Украине пожаловались на популярность русского языка среди студентов

    Кадеты из Вологды спасли тонущего рыбака на озере

    Течение реки Индигирки поставило под угрозу существование нескольких поселений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости