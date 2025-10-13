Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

В VK Музыке стали доступны новые персонализированные настройки рекомендаций

«VK Музыка» кратно увеличила прослушивания треков из рекомендаций и представила новые возможности для артистов и их слушателей, в стриминге стали доступны новые персонализированные настройки рекомендаций. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что за год время прослушивания пользователями треков из рекомендаций «VK Микс» выросло на 105 процентов, а количество ежедневно добавляемых треков на пользователя в приложении «VK Музыка» увеличилось на 40 процентов. Чаще всего треки из «VK Микс» добавляют пользователи в возрасте 14-18 лет — за год прирост составил 50 процентов. Количество предлагаемых новинок в рекомендациях увеличилось в 14 раз, а время появления в «VK Микс» новых треков от артистов в день релиза занимает не более одного часа.

Кроме того, на главной странице «VK Музыки» теперь появились разделы с ключевыми жанрами — поп, хип-хоп, рок и электроника. Настройка «Жанры» подбирает треки в определенном жанре на основе аналитики рекомендаций и предлагает слушателю наиболее релевантные. Дизайн главной страницы в приложении полностью синхронизировался с музыкальным разделом «ВКонтакте»: добавлены блоки «Собрано алгоритмами» и «Собрано редакцией», а также обновился раздел «Обзор» — там появились новые блоки с плейлистами.

В разделе «Моя музыка» теперь есть настройка «Микс по моей музыке». Также в «VK Микс» появились мультинастройки — пользователь может одновременно выбрать несколько характеристик для настройки рекомендаций, например «Радостно», «Новинки» и «Музыка без слов».

Пользователям стали доступны и обновленные карточки артистов. В карточках музыкантов появился блок «Об артисте», где представлена краткая биография исполнителей. В новом блоке «Концерты» можно найти предстоящие выступления музыкантов и купить билеты на концерты. В «VK Билетах» уже представлены более 23 тысяч мероприятий от KASSIR.RU, в числе которых собственные эксклюзивные концерты, театральные постановки и мюзиклы.