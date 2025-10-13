Силовые структуры
18:15, 13 октября 2025

Раскрыты подробности дела в отношении бывшего спикера российской гордумы

Экс-спикер нижегородской гордумы Барыкин обвиняется в пяти преступлениях
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Бывший генеральный директор завода «Красный Якорь», экс-председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин обвиняется в причастности к пяти преступлениям, которые связаны с имущественным ущербом ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело в отношении Барыкина было возбуждено еще в 2021 году. В мае ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Отмывание денег или имущества, приобретенных в результате преступления»).

По данным издания, его адвокат заявляла, что экс-председатель гордумы не сбегал из России, а был в служебной командировке. В апелляции на решение суда о его заочном аресте она указала, что следствию известно его фактическое местонахождение, а также он находится на постоянной телефонной связи. Защитница отметила, что Барыкин являлся по вызову следователя и участвовал в следственных действиях в течение 3,5 года Она подчеркнула, что по возвращении из командировки Барыкин готов сдать следователю загранпаспорт. Кроме того, указывается, что он готов полностью компенсировать потерпевшим причиненный ущерб. В результате суд не поддержал доводы адвоката о замене меры пресечения на более мягкую и оставил решение о заочном аресте Барыкина в силе.

6 июня МВД объявило Барыкина в розыск по уголовной статье.

