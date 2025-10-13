Решетова показала внешность с новым цветом волос и вызвала ажиотаж в сети

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала внешность с новым цветом волос и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица поделилась роликом с новой фотосессии, в котором предстала в подчеркивающем грудь черном корсете без бретелей, с ярким макияжем и объемной прической. На размещенных кадрах видно, что знаменитость выкрасила волосы в светлый тон.

Поклонники оценили преображение звезды в комментариях под публикацией: «Как хорошо тебе идет блонд», «Шикарный образ», «Не думала, что блондинка может быть лучше брюнетки», «Какая красивая», «Почти как Клаудия Шиффер», «В любом образе идеальна».

В сентябре Решетова ответила хейтерам на критику ее фигуры после похудения.