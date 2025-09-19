Модель Анастасия Решетова заявила хейтерам, что еще успеет побыть полной

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила хейтерам на критику ее фигуры после похудения. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, один из подписчиков обвинил 29-летнюю манекенщицу в чрезмерной худобе и поинтересовался у нее, зачем ей нужна такая фигура. «Думаю, это не совсем корректно задавать вопрос "зачем вам" относительно внешности человека. Ну, а полной я еще успею побыть», — заявила Решетова.

Позже другой пользователь сети уличил знаменитость в использовании препарата для лечения диабета «Оземпик», с помощью которого в последнее время многие звезды худеют. «Я его не делаю. Я полноценно питаюсь и много двигаюсь. У меня с мышечной массой все в порядке. Просто из-за роста так кажется», — объяснила модель.

