13:24, 15 сентября 2025Ценности

Решетова кардинально сменила имидж

Модель Анастасия Решетова снялась со стрижкой пикси
Екатерина Ештокина

Кадр: @a.reshetova

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица разместила кадры, на которых снялась в сером тренче. При этом звезда продемонстрировала новую стрижку пикси.

Образ завершил макияж в нюдовых оттенках и с угольно-черными стрелками. «С этим образом у меня все сложилось с первой секунды!» — подписала она.

В августе Решетова показала усыпанное прыщами лицо крупным планом. По словам знаменитости, причиной их появления на лице стала нарушенная микрофлора кишечника.

