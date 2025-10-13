Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

Житель Свердловской области вернулся с СВО и остался без дома и двух машин

Житель Свердловской области вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в отпуск и узнал, что остался без дома и двух машин. Его историю публикует Е1.RU.

Как рассказал участник СВО, он познакомился с учительницей, которая в одиночку воспитывала дочь-подростка, во время его первого отпуска — за пять дней до возвращения на фронт. Между ними стремительно завязались отношения.

В свой первый отпуск боец решил купить автомобиль. Он уже перевел деньги владельцу, но до отъезда на передовую якобы не успел оформить договор купли-продажи и попросил помочь с этим свою новую девушку.

«Мы договорились, что она съездит к прежнему хозяину и переоформит договор купли-продажи на мою маму. Она взяла документы, но оформила договор на себя. Сказала, потом приеду, все на меня переоформит», — вспомнил россиянин.

Он заявил, что по такой же схеме россиянка стала владелицей частного дома. С его слов, из-за опасений, что дом купит кто-то другой, пока он на СВО, попросил девушку поскорее оформить сделку и перевел ей деньги.

Военнослужащий добавил, что не мог просить мать заниматься вопросами недвижимости и покупки авто из-за ее возраста и состояния здоровья. «Поэтому я девушку просил. Доверял ей очень. Перевел деньги на дом, она купила его. Там ремонт надо было делать, я дал ей доступ к онлайн-банку, чтобы она оплачивала работы. У меня-то постоянно нет интернета», — сказал он.

Когда россиянин вернулся с СВО по ранению, приобрел для возлюбленной еще один автомобиль — Lexus. «В отпуск приехал, почти каждый день выпивал, а она этим пользовалась. Я утром просыпаюсь, думаю: а куда столько денег у меня ушло? То цепочку купил ей, то кредит закрыл ей», — отметил он.

В сентябре 2025 года военнослужащий предложил россиянке расстаться и потребовал вернуть имущество, но получил отказ. После этого участник СВО написал заявление в полицию, сейчас он намерен судиться. При этом россиянка считает, что не должна возвращать имущество, так как это были подарки за два года отношений, и она также вкладывала свои деньги, в том числе — в ремонт дома.

Юрист Павел Невольниченко прокомментировал ситуацию, отметив, что дело осложняет тот факт, что договоренности были только устные, а по документам россиянка является законным владельцем имущества.

