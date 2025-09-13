Мать погибшего участника СВО обвинила его жену в браке по расчету

Мать погибшего участника СВО Алла обвинила его жену в браке по расчету

Мать погибшего участника специальной военной операции (СВО) Эдуарда Алла обвинила его жену Ингу в браке по расчету. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Baza.

По словам женщины, ее сын познакомился с избранницей в 2023 году, когда та уже была вдовой, поскольку ее первый муж также погиб на СВО. Спустя три месяца после похорон Инга вновь вышла замуж. Ее новый супруг Эдуард участвовал в боевых действиях с 2022 года и погиб в 2024 году. При этом, как утверждает мать, она была вынуждена самостоятельно заниматься доставкой тела, вследствие чего процесс затянулся на месяцы.

Отмечается, что похороны состоялись лишь в этом году. Однако когда мать вступила в наследство, она выяснила, что автомобиль, принадлежавший сыну, был переоформлен на его бывшую супругу и вывезен в неизвестном направлении. Кроме того, со счета погибшего пропали все поступившие за время службы средства — около пяти миллионов рублей.

В то же время сама Инга, отметила мать погибшего, не выходит на связь и игнорирует попытки с ней связаться. Алла убеждена, что брак сына был фиктивным и заключен с целью получения денежных выплат и имущества Эдуарда.

В августе вышедшая замуж за бойца СВО мигрантка потребовала девять миллионов и поплатилась. Иностранка вышла замуж за россиянина, чтобы получить разрешение на временное проживание в России.