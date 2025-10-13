Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:43, 13 октября 2025ЦенностиЭксклюзив

Российские мужчины объяснили влияние домашней еды на отношения

X5 и Twinby: Для 29 процентов россиян важно, чтобы девушка умела хорошо готовить
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: РИА Новости

Российские мужчины объяснили влияние домашней еды на отношения. Исследование, проведенное ретейлером X5 и приложением Twinby, попало в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно опросу, 29 процентам респондентов важно, чтобы девушка умела хорошо готовить. В то же время женщины относятся к хорошим кулинарным навыкам у мужчин скорее нейтрально (42 процента), но отмечают, что оба партнера должны уметь готовить базу (48 процентов).

Материалы по теме:
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022
Россияне все чаще решаются увеличить пенис. Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Россияне все чаще решаются увеличить пенис.Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
26 сентября 2025

При этом самым важным в вопросе еды в совместной жизни, как мужчины, так и женщины видят готовность принять вкусовые предпочтения друг друга (61 процент против 48 процентов) и спокойное отношение к приемам пищи (43 против 39). Так, если партнер предпочтет в основном питаться готовыми блюдами, то 38 процентов мужчин к этому отнесутся нейтрально.

Около 45 процентов женщин согласны, чтобы их партнер регулярно заказывал готовую еду, а 36 процентов будут рады комбинировать разные форматы питания. По мнению половины опрошенных женского пола, такое питание не признак лени, а 45 процентов респондентов мужского пола убеждены — внимание важнее чем то, кто и как готовил.

В сентябре россияне раскрыли детали идеального свидания.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости