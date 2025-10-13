Самые большие ягодицы в мире достигли веса 45 килограммов и продолжают расти

Сербская модель Наташа Краун заявила, что намерена стать женщиной с самыми большими ягодицами в мире. Об этом сообщает издание Mirror.

К 27 годам Краун перенесла пять бразильских подтяжек ягодиц, при которых жир берут с живота, бедер или поясницы и пересаживают в область ягодиц. Операции обошлись ей в сумму более 10,7 миллиона рублей.

Хотя вес ягодиц модели уже увеличился на 45 килограммов, она не собирается останавливаться. По ее словам, она надеется, что однажды ее ягодицы будут более 2,5 метра в обхвате.

Когда мне было 17, я увидела девушку с очень большой попой, и это меня сразило. Я уже прибавила к ягодицам 45 килограммов. Люблю пышные формы. Все должно быть большим

Наташа Краун модель

Ранее Краун жаловалась, что стремление отрастить большие ягодицы сделало ее несчастливой в любви. Она считает, что мужчины ее боятся.