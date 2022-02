Решившая отрастить самые большие ягодицы модель пожаловалась на неудачи в любви

Шведская модель Наташа Краун (Natasha Crown) из города Гетеборг пожаловалась на то, что стремление отрастить большие ягодицы сделало ее несчастливой в любви. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя Наташа Краун заявила, что уже несколько лет у нее нет пары. Женщина связывает неудачи в личной жизни с тем, что мужчины начали бояться ее после того, как она решила отрастить самые большие ягодицы в мире и перенесла пять операций по их подтяжке.

Краун приняла участие в шоу Hooked on the Look на YouTube и отправилась на свидание вслепую, чтобы впечатлить потенциальную любовь всей ее жизни красотой и личностными качествами.

Компаньон по шоу отметил, что был в шоке. «Под известным человеком я никогда не имел в виду обладательницу самой большой задницы в мире», — сказал он. Мужчина подчеркнул, что Краун горожанка, а он — парень из маленького городка, и заключил, что они принадлежат разным мирам. Модель отметила, что тоже не почувствовала искры между ней и этим мужчиной. «Я понимаю, что это слишком много для него», — заявила она.

«Мои последние отношения были семь лет назад. Я довольно экстремальна, поэтому думаю, что люди боятся меня. Это пугает мужчин. Ты получаешь мою личность, затем — мое тело и потом все остальное. Это экстрим», — заявила модель.

В то же время она подчеркнула, что не планирует прекращать модификации своего тела. «У меня будут самые большие в мире ягодицы. Это моя цель, и я ее достигну», — сказала она.

Первую пластическую операцию по увеличению ягодиц Краун сделала в 20 лет. Последнюю бразильскую подтяжку ягодиц она осуществила месяц назад, и это была пятая операция. Краун готовится к шестой подтяжке. Модель сознательно соблюдает высококалорийную диету, после чего пересаживает на ягодицы накопленный жир в ходе хирургических вмешательств. Кроме того, она занимается спортом. В настоящее время ширина ягодиц женщины достигает 1,8 метра. Шведка призналась, что родители и брат беспокоятся за ее здоровье.

Женщина отметила, что хирургические вмешательства обходятся в круглую сумму. На операции она потратила около 150 тысяч долларов (11,3 миллиона рублей).

