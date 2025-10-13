Раскрыты подробности о ссоре Польши с Германией из-за России

UnHerd: Дело о диверсии на «Северных потоках» поссорило ФРГ и Польшу

Нежелание Польши выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и оправдание диверсии премьер-министром Польши Дональдом Туском привели к напряженности в отношениях между Варшавой и Берлином. Об этом написало издание UnHerd.

Журналисты подчеркнули, что оправдание диверсий является политическим безумием.

«Это была операция на государственном уровне. Из комментария Туска можно сделать вывод, что Польша теперь официально потворствует акту терроризма», — отмечается в публикации.

Ранее Дональд Туск заявил, что Польша не заинтересована в выдаче ФРГ украинца Владимира Журавлева, задержанного по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». По его словам, это не входит в сферу интересов республики.