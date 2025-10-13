Экономика
18:01, 13 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Снижение доллара до уровня конца августа объяснили

Колганов о цене доллара: Сокращение импорта привело к падению спроса на валюту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетКурс доллара:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сокращение импорта в России могло привести к падению стоимости доллара, предположил заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова профессор Андрей Колганов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Связано с сокращением объемов внешней торговли России. Сокращение в первую очередь импорта. Баланс у нас положительный сохраняется, хотя у нас и экспорт сократился, но он сократился меньше, чем сократился импорт. Сокращение импорта — это сокращение спроса на валюту. Плюс к этому — эффект замещения долларовых операций на операции в других валютах», — сказал Колганов.

Ранее сообщалось, что расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей — это произошло впервые с 28 августа. Относительно уровня предыдущего закрытия стоимость американской валюты снизилась на 1,07 рубля, а на минимуме опускалась до 79,94 рубля.

