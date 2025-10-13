Акции российских строительных компаний рухнули

«Ъ»: Индекс застройщиков на Мосбирже с начала осени потерял четверть стоимости

С начала осени снижение акций российских строительных компаний привело к тому, что падение индекса застройщиков составило 26,1 процента, что в 2,5 раза выше, чем средние по рынку 10,3 процента. Об этом говорится в статье «Коммерсанта».

На ситуацию повлияло падение капитализации ГП ПИК (минус 30 процентов) и «Самолета» (минус 21 процент). Доля девелоперов в индексе составляет 36,51 процента и 37,42 процента соответственно. Еще на 13 процентов подешевели акции ЛСР.

В течение лета акции застройщиков, напротив, росли в три раза быстрее индекса Мосбиржи — 7,4 процента против 2,5 процента, что, однако, не сравнится с осенним падением.

Старший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев считает, что на ситуацию повлияли ожидания по снижению ключевой ставки к концу года, что должно было оживить строительный сектор. Однако из сентябрьского решения Центробанка и заявлений его представителей стало понятно, что перспективы строительного сектора оценивались слишком оптимистично.

Как объяснила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, на застройщиков давит не только дорогое финансирование, но и снижение доступности ипотеки. В январе-августе продажи упали на 17 процентов в натуральном выражении и на 8 процентов в денежном.

По ее мнению, давление негативной конъюнктуры сохранится как минимум до второй половины следующего года. Более быстрое восстановление жилищного рынка вряд ли возможно.

Ранее эксперты отмечали, что без решения проблем в строительной отрасли кризисная ситуация у металлургических компаний продолжит ухудшаться. Без активного госзаказа и поддержки жилищного и инфраструктурного строительства часть производителей, также столкнувшихся с падением экспорта, выжить не смогут.