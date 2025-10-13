Трамп рассказал о своей способности останавливать войны

Трамп заявил, что его личность предрасположена к остановке войн

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личность предрасположена к остановке войн. Слова американского лидера передает The Times of Israel.

Выступая перед Кнессетом (парламентом Израиля), глава Белого дома выразил свою радость в связи с возвращением израильских заложников. Трамп подчеркнул, что его личность «всецело направлена на прекращение войн и, похоже, это работает».

При этом американский лидер добавил, что США «не будут политкорректными», если все-таки вступят в какую-либо войну. Трамп заверил, что является сторонником концепции «мира через силу».

Ранее Трамп, выступая в Кнессете, вновь заявил, что Соединенные Штаты выиграли в Первой и Второй мировых войнах.

