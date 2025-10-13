Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 13 октября 2025Мир

Трамп рассказал о своей способности останавливать войны

Трамп заявил, что его личность предрасположена к остановке войн
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личность предрасположена к остановке войн. Слова американского лидера передает The Times of Israel.

Выступая перед Кнессетом (парламентом Израиля), глава Белого дома выразил свою радость в связи с возвращением израильских заложников. Трамп подчеркнул, что его личность «всецело направлена на прекращение войн и, похоже, это работает».

При этом американский лидер добавил, что США «не будут политкорректными», если все-таки вступят в какую-либо войну. Трамп заверил, что является сторонником концепции «мира через силу».

Ранее Трамп, выступая в Кнессете, вновь заявил, что Соединенные Штаты выиграли в Первой и Второй мировых войнах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    Семенович посоветовала женщинам быть слабыми

    Трампа захотели наградить самой престижной премией Израиля

    Тайно ушедший на СВО сын православного священника потерял ногу при спасении сослуживца

    Половина украинцев захотели ухода Зеленского из политики

    Пригожин потерял сознание на съемках

    Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

    Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

    Власти российского села попросили жителей неделю не выкидывать мусор

    Стало известно о возможных сложностях с получением россиянами медицинского оборудования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости