Трамп вновь обвинил своих предшественников в кризисе на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине произошел из-за политики Обамы и Байдена

Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал основной причиной конфликта на Украине политику своих предшественников. В сложившейся ситуации он обвинил Джо Байдена и Барака Обаму. Слова американского лидера приводит ТАСС.

«Если бы был просто приличный президент, не великий президент, как я, а если бы был приличный президент, то конфликта между Россией и Украиной не было бы», — сказал Трамп, назвав политику Байдена и Обамы «плохой».

Ранее действующий президент США уже обвинял бывших лидеров страны в том, что именно они стали причиной возникновения альянса России и Китая.