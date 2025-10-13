В Госдуме предложили увеличить единое пособие на детей

Депутат Госдумы Миронов предложил увеличить единое пособие на детей

Размер единого пособия на детей нужно сделать не ниже уровня прожиточного минимума, а для некоторых категорий — в полтора или два раза выше этого показателя. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что сейчас может составлять от 50 до 100 процентов прожиточного минимума. Депутат предложил его увеличить: на детей до трех лет — 150 процентов, для одиноких родителей — 200 процентов прожиточного минимума.

Сам размер прожиточного минимума, как уточнил Миронов, необходимо «привязать к реальной потребительской корзине».

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годы. В частности, в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды: на 4 процента с 1 февраля и на 3,4 процента с 1 апреля.