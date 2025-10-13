Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:53, 13 октября 2025Россия

В Госдуме предложили увеличить единое пособие на детей

Депутат Госдумы Миронов предложил увеличить единое пособие на детей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Размер единого пособия на детей нужно сделать не ниже уровня прожиточного минимума, а для некоторых категорий — в полтора или два раза выше этого показателя. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что сейчас может составлять от 50 до 100 процентов прожиточного минимума. Депутат предложил его увеличить: на детей до трех лет — 150 процентов, для одиноких родителей — 200 процентов прожиточного минимума.

Сам размер прожиточного минимума, как уточнил Миронов, необходимо «привязать к реальной потребительской корзине».

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годы. В частности, в 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды: на 4 процента с 1 февраля и на 3,4 процента с 1 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Названы лайфхаки по усилению мобильной связи дома

    Блогер побывал на Бали и назвал главные разочарования живущих там россиян

    Неудачи Макрона сочли угрозой кризиса по всей Европе

    Раненый житель ДНР три дня шел к позициям ВС России

    Россияне столкнутся с новыми ограничениями по банковским картам

    ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен колумбийского наемника

    Ученый прокомментировал предполагаемые последствия смерти Солнца

    Врач раскрыл лучшую профилактику гриппа

    Нападение медведя на 82-летнюю женщину попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости