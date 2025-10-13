В Минэнерго рассказали о пользе моратория на обнуление топливного демпфера

Благодаря мораторию на обнуление топливного демпфера в стране стабилизируются цены на бензин. Об этом сообщили в Минэнерго, заявление ведомства приводит РИА Новости.

«Введение моратория на обнуление топливного демпфера... будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива», — пояснили в министерстве. Там также отметили, что благодаря ему удастся сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для производителей.

Соответствующий мораторий ввел президент России Владимир Путин. Он будет действовать с октября текущего года по май следующего года.

Ранее сообщалось, что в России начались перебои с поставками купленного на бирже топлива.