09:23, 13 октября 2025Бывший СССР

В России назвали последствие решения главных проблем ВСУ

Военблогер Подоляка: После реформы провалы в обороне ВСУ будут происходить чаще
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Провалы в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут происходить чаще после перехода на корпусную систему. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Военблогер отметил, что реформа украинской армии ничего принципиально не изменит. В частности, он напомнил, что своих должностей за последнее время лишились уже двое корпусных генералов.

«Корпуса уже есть, а проблемы остались. А по-другому и быть не могло. И не будет. Ждем следующих увольнений за провалы. Теперь они будут чаще, так как корпусов в ВСУ больше, чем раньше было участков», — написал он.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что ВСУ завершили переход на корпусную систему. По его словам, все оперативно-стратегические группировки войск (ОСУВ) были ликвидированы.

В сентябре стало известно, что главком ВСУ уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Как писали украинские СМИ, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.

