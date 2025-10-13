Россия
В России назвали цель ударов ВСУ по Крыму

Депутат Колесник: Зеленский мечтает сделать Крым непригодным для проживания
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает сделать Крым непригодным для проживания, но этой мечте не сбыться, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Планы украинского лидера депутат раскрыл в разговоре с «Лентой.ру», комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров.

«Один из западных политиков в свое время сказал, что нужно сделать Крым — территорией, непригодной для проживания. Я думаю, Зеленский пытается это как-то осуществить. Хотя это бесполезно. Его мечте не сбыться», — заявил Колесник.

Также депутат отметил, что нефтебаза в Феодосии, которая подверглась атаке ВСУ, начнет функционировать в ближайшем будущем.

«А отвечать им придется. Тем более за Крым, там люди отдыхают», — заключил он.

В ночь на 13 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали Крым. В частности, под ударом оказалась нефтебаза в Феодосии, там началось возгорание. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

