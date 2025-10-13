В России назвали цель ударов ВСУ по Крыму

Депутат Колесник: Зеленский мечтает сделать Крым непригодным для проживания

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает сделать Крым непригодным для проживания, но этой мечте не сбыться, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Планы украинского лидера депутат раскрыл в разговоре с «Лентой.ру», комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров.

«Один из западных политиков в свое время сказал, что нужно сделать Крым — территорией, непригодной для проживания. Я думаю, Зеленский пытается это как-то осуществить. Хотя это бесполезно. Его мечте не сбыться», — заявил Колесник.

Также депутат отметил, что нефтебаза в Феодосии, которая подверглась атаке ВСУ, начнет функционировать в ближайшем будущем.

«А отвечать им придется. Тем более за Крым, там люди отдыхают», — заключил он.

В ночь на 13 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали Крым. В частности, под ударом оказалась нефтебаза в Феодосии, там началось возгорание. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.