Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:13, 13 октября 2025Россия

В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

Крючков призвал жителей пользоваться официальной информацией после атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Жителям рекомендовали пользоваться только официальной информацией после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в Феодосии. С таким призывом выступил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

«Пользуемся только официальными сообщениями. Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях», — написал Крючков.

ВСУ атаковали Крым в ночь на понедельник, 13 октября, — над полуостровом сбили более 20 беспилотников. Под удар попала нефтебаза в Феодосии, где впоследствии началось возгорание. Никто не пострадал.

Помимо Крыма, под удар ВСУ также попала Ростовская область, где в городе Белая Калитва пострадали два человека. Они получили ранения в результате падения БПЛА на жилой дом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

    Помилованные Байденом заключенные оказались в самой строгой тюрьме США

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Женщина узнала о жене своего бойфренда и отрезала ему пенис

    Женщин предупредили о последствиях симуляции оргазма

    В Британии заявили о крупном кризисе ВСУ в ДНР

    Россиян предупредили об ответственности за вождение после приема ряда лекарств

    Россиянам рассказали о первых признаках непригодности зимней резины

    В консульстве подтвердили нахождение россиян в невольническом кол-центре в Мьянме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости