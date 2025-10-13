Россия
00:06, 13 октября 2025

ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму

Глава Крыма Аксенов: ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии, начался пожар
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали Крым. Под ударом оказалась нефтебаза в Феодосии, там началось возгорание. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии ... Пострадавших, по данным на текущий момент, нет», — написал чиновник. Он отметил, что сейчас на месте происшествия работают все профильные службы. По словам Аксенова, в небе над Крымом сбили уже более 20 беспилотников.

Глава Крыма призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России за три часа сбили 37 украинских дронов.

