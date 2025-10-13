Россия
01:03, 13 октября 2025

Два человека пострадали при атаке ВСУ на жилой дом в российском регионе

Слюсарь: Два человека пострадали при атаке ВСУ на Ростовскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Ростовскую область. Под огнем оказался город Белая Калитва, там пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — рассказал Слюсарь. Он подчеркнул, что на место происшествия прибыли медики, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

При этом губернатор добавил, что системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку ВСУ.

Ранее ВСУ при помощи беспилотников ударили по нефтебазе в Феодосии. Там началось возгорание.

