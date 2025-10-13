Экономика
20:29, 13 октября 2025Экономика

В США разразилась новая золотая лихорадка

WSJ: Жители США бросились скупать сита и прочие инструменты для добычи золота
Кирилл Луцюк

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Рекордное подорожание золота подвигло жителей США вспомнить XIX век и закупиться кирками, лотками и ситами для промывания песка. Об этом со ссылкой на Wall Street Journal сообщало издание Frank Media.

Некоторые из поддавшихся золотой лихорадке кинулись искать самородки в руслах рек, а другие заказывают по почте 5-галлонные ведра якобы с золотоносной землей и промывают ее в гараже. По данным Big Thunder Gold Mine, спрос на такие ведра вырос на 50 процентов за год, а уроки по промывке золота распроданы на недели вперед. Стоимость одного такого ведра в настоящее время составляет 55 долларов.

Ранее сообщалось, что 13 октября мировые цены на золото продолжили обновлять рекордные значения. На максимуме его стоимость достигала 4096,06 доллара за унцию.

По прогнозам Goldman Sachs, в декабре 2026 года золото подорожает до 4900 долларов за унцию. Очередной рекорд будет достигнут за счет сильного притока средств из западных биржевых инвестиционных фондов (ETF) и вероятных покупок со стороны центральных банков.

