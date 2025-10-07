Экономика
15:00, 7 октября 2025

Ценам на золото предсказали рывок к новому рекорду

Goldman Sachs: В декабре 2026 года золото будет стоить 4900 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на декабрь 2026 года. Об этом сообщило Reuters.

Если прежде эксперты банка предсказывали 4300 долларов за тройскую унцию, то обновленный прогноз предполагает, что в конце следующего года драгоценный металл подорожает до 4900 долларов. Очередной рекорд будет достигнут за счет сильного притока средств из западных биржевых инвестиционных фондов (ETF) и вероятных покупок со стороны центральных банков.

Отмечается, что с начала года золото подорожало на 51 процент благодаря тому, что его активно скупали мировые регуляторы. Кроме того, вырос спрос на обеспеченные золотом ETF. Еще один фактор — ослабление доллара, а значит, интерес розничных инвесторов, ищущих страховку от торговой и геополитической напряженности.

В Goldman полагают, в 2025 году центральные банки купят в среднем 80 тонн золота, а в 2026 году — 70 тонн.

По словам инвестора Федора Сидорова, в ближайшей перспективе золото, скорее всего, продолжит расти в цене. Если тенденции сегодняшнего дня не сойдут на нет, то этот драгоценный металл будет стоить примерно 4200-4500 долларов.

