Предсказана цена золота на конец 2025 года

Инвестор Сидоров: К концу года золото будет стоить 4200-4500 долларов

В ближайшей перспективе золото, скорее всего, продолжит дорожать и, если нынешние тенденции сохранятся, будет стоить примерно 4200-4500 долларов. Об этом заявил основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Его процитировало RT.

По его словам, основными драйверами роста цен на этот драгоценный металл стали его масштабные покупки центральными банками, приток средств в биржевые фоны, а также усилившийся спрос на защитные активы. Последнее, в свою очередь, было вызвано геополитической напряженностью и опасениями по поводу рецессии.

Инвестор обратил внимание, что в последний месяц лета регуляторы снова вернулись к скупкам золота, нарастив мировые резервы на 15 тонн. В свою очередь, институциональные инвесторы в сентябре вложили в золотые ETF более 13 миллиардов долларов. Это оказалось рекордным показателем с 2020 года.

Ранее в ходе торгов стоимость золота вышла на исторический рекорд и впервые за всю историю наблюдений превысила отметку в 4 тысячи долларов за тройскую унцию. На пике котировки поднимались до 4000,05 доллара.