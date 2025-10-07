Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:59, 7 октября 2025Экономика

Предсказана цена золота на конец 2025 года

Инвестор Сидоров: К концу года золото будет стоить 4200-4500 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В ближайшей перспективе золото, скорее всего, продолжит дорожать и, если нынешние тенденции сохранятся, будет стоить примерно 4200-4500 долларов. Об этом заявил основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Его процитировало RT.

По его словам, основными драйверами роста цен на этот драгоценный металл стали его масштабные покупки центральными банками, приток средств в биржевые фоны, а также усилившийся спрос на защитные активы. Последнее, в свою очередь, было вызвано геополитической напряженностью и опасениями по поводу рецессии.

Инвестор обратил внимание, что в последний месяц лета регуляторы снова вернулись к скупкам золота, нарастив мировые резервы на 15 тонн. В свою очередь, институциональные инвесторы в сентябре вложили в золотые ETF более 13 миллиардов долларов. Это оказалось рекордным показателем с 2020 года.

Ранее в ходе торгов стоимость золота вышла на исторический рекорд и впервые за всю историю наблюдений превысила отметку в 4 тысячи долларов за тройскую унцию. На пике котировки поднимались до 4000,05 доллара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США обдумывают поставки ракет Tomahawk Киеву. Чем это грозит России?

    Адвокат прокомментировала данные об участии в СВО главаря ОПГ «Индейцы»

    Раскрыты гражданства активно переезжающих в Россию с Запада иностранцев

    Популярный российский блогер едва не сгорел в автомобиле за 70 миллионов рублей

    Забота о коте лишила россиянку сотен тысяч рублей

    Российские войска ударом трехтонной авибомбы уничтожили стратегический мост ВСУ

    Грузовик «Прогресс МС-33» прибыл на Байконур перед новой миссией

    Москвичей предупредили о погоде на выходных

    Россиянка из ревности облила супруга кипятком

    Назван ключевой вопрос для ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости