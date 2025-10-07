Цена золота пробила отметку в 4000 долларов

Стоимость золота на бирже Comex превысила 4000 долларов за тройскую унцию

В ходе торгов во вторник, 7 октября, стоимость золота установила исторический рекорд и впервые за всю историю наблюдений превысила отметку в 4 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Comex.

На пике котировки драгоценного металла доходили до отметки в 4000,05 доллара за тройскую унцию. К 08:01 по московскому времени стоимость золота незначительно снизилась и составила 3997,8 доллара. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,55 процента, или 22 доллара.

С начала 2025 года, отмечают аналитики Bloomberg, котировки драгметалла увеличились на 50 процентов. Одним из факторов резкого подорожания золота стала геополитическая и экономическая неопределенность после прихода ко власти в США Дональда Трампа.

Торговые войны, спровоцированные ужесточением таможенной политики Соединенных Штатов, закрепили за драгметаллом статус «актива-убежища» и привели к заметному росту спроса со стороны участников рынка и мировых центробанков. Только в августе последние приобрели в общей сложности порядка 15 тонн золота. При сохранении нынешних тенденций на глобальном рынке, прогнозировал инвестбанкир Евгений Коган, котировки могут достичь 4,5 тысячи долларов через 3-5 лет.