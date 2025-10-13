Силовые структуры
Во дворе российского ЖК нашли сумку с оружием

В Ростове-на-Дону военные бросили сумку с оружием во дворе ЖК
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU»

В Ростове-на-Дону военные бросили сумку с оружием во дворе жилого комплекса (ЖК), расположенного в переулке Ахмет Хана Султана. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова».

По данным канала, сумку с оружием нашли военнослужащие. Они рассказали, что нашли ее рано утром и из-за того, что ждали полицию, не смогли уехать в Курск в восемь утра. По их словам, сумка была расстегнута по бокам, а из карманов выглядывали два пистолета Макарова.

По их словам, они не стали ее самостоятельно раскрывать. Прибывшие на место правоохранители обнаружили внутри личные вещи, одежду и документы. Затем они отсмотрели записи с установленных в доме видеокамер и увидели, что сумка принадлежала мужчинам в форме, которые забыли ее во дворе ЖК.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции нашли нелегальную коллекцию раритетных образцов оружия разных эпох в Херсонской области.

